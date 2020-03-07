Минздрав обратился с важным посланием к гражданам, прилетевшим сегодня из Италии

Минздрав обратился с важным посланием к гражданам, прилетевшим сегодня из Италии

48-летняя женщина, у которой подтвердили коронавирус, прилетела в молдавскую столицу сегодня в 11.29 рейсом Болонья-Кишинев. В связи с этим Министерство здравоохранения обратилось с важным посланием ко всем пассажирам, которые были на борту этого самолета. 

В частности, Минздрав просит всех пассажиров рейса “Air Moldova”, 9U 480, Болонья – Кишинев, который приземлился сегодня в 11.29, оставаться дома и немедленно вызвать семейного врача для обследования и наблюдения.

Более детальная информация о выявленном случае и о мерах, которые были и будут предприняты в связи с этим, будет представлена завтра на чрезвычайном заседании национальной комиссии по здравоохранению, которое состоится в 08.00.

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