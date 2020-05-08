Коронавирус: ситуация в Молдове обстоит гораздо лучше, чем в других странах (ГРАФИК)

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На сегодняшний день уровень смертности от COVID-19 в Молдове составляет 3%. Этот показатель намного меньше по сравнению c другими странами.

Так, самый высокий уровень смертности отмечен в Бельгии – 16%. В Великобритании и Франции – по 15%. Следующими идут Италия и Голландия – 14% и 13% соответственно. В Испании уровень смертности составляет 10%, а в прославленной своими успехами в медицине Германии – 4%.

Что касается соседствующих стран, в Румынии этот показатель составляет 6%. На Украине ситуация немного лучше – 2%. Самый низкий уровень смертности отмечен в России, Белоруссии, Армении и Грузии – по 1%.

Кроме того, в Молдове на 100 000 человек приходится 132 заболевших коронавирусом. Этот показатель является средним по сравнению с другими странами. Так, например, в Испании на 100 000 человек приходится 549 заболевших, в Ирландии – 451, в Бельгии – 444. Уровень заболеваемости на 100 000 населения меньше в России (121), в Румынии (75) и Украине (31).

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