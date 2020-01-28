В Минздраве прошло расширенное заседание по ситуации с коронавирусом

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Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну созвала расширенное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В нём приняли участие представители МИДЕИ, МВД, Минфина, Генинспектората пограничной полиции, Таможенной службы, НКМС, НАБПП и НАОЗ. Участники заседания обсудили меры профилактики и контроля коронавируса нового типа (2019-nCov) на основе эпидемиологической ситуации и распространения инфекции на мировом уровне.

По данным пресс-службы ведомства, в рамках заседания глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ озвучил новые рекомендации в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. В этом контексте руководство НАОЗ разработает информационные материалы, которые будут распространяться среди населения при въезде и выезде из страны.

Кроме этого, был разработан и утверждён Приказ об определении случаев для наблюдения и лабораторной диагностики, мер профилактики и контроля инфекции в медико-санитарных учреждениях, мер по подготовке и реагированию в случае подозрения или подтверждённых случаев заболевания.

Представители компетентных органов сообщили, что были приняты меры предосторожности как для работников, так и для граждан, пересекающих пограничные пункты. Все сотрудники структур прошли инструктаж по обнаружению клинических проявлений заболевания и дальнейшим действиям.

В то же время Виорика Думбрэвяну провела встречу с руководителями республиканских медицинских учреждений. В ее рамках стороны обсудили текущую ситуацию и проблемы, с которыми сталкиваются больницы при лечении граждан от гриппа и острых респираторных инфекций. В ходе беседы был поставлен акцент на предоставлении медпомощи детям и беременным женщинам, так как эти категории относятся к группам риска.