Минздрав Молдовы обсудит с представителями Приднестровья и ВОЗ ситуацию с коронавирусом

Минздрав Молдовы обсудит с представителями Приднестровья и ВОЗ ситуацию с коронавирусом

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова приняло решение организовать встречу с представителями Приднестровья и Всемирной организации здравоохранения. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Национального координационного центра по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает пресс-служба Минздрава.

Целью встречи представителей Минздрава Молдовы, Приднестровья и ВОЗ является улучшение качества профилактики и борьбы с коронавирусом нового типа путем дополнительного обучения медицинского персонала, обновления информации и рекомендаций о мерах предотвращения ввоза и распространения новых случаев коронавирусной инфекции.

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