Минздрав каждые три года будет публиковать отчет о качестве питьевой воды

Минздрав каждые три года будет публиковать отчет о качестве питьевой воды

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты один раз в три года будет публиковать Национальный отчет о качестве питьевой воды. Об этом говорится в законопроекте, утвержденном парламентом в окончательном чтении на заседании в четверг, 19 декабря.

Проект устанавливает определенные параметры, которым должна соответствовать водопроводная, бутилированная питьевая вода, а также вода, используемая в процессе производства продовольственной продукции.

За качество воды будут отвечать производители и дистрибьюторы, а также государственные органы. Так, Национальное агентство общественного здоровья будет следить за качеством воды на каждом этапе производства, а Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет контролировать качество питьевой воды, используемой  продовольственными предприятиями, а также качество бутилированной воды, пишет moldpres.md.

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