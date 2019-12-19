Минздрав каждые три года будет публиковать отчет о качестве питьевой воды

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты один раз в три года будет публиковать Национальный отчет о качестве питьевой воды. Об этом говорится в законопроекте, утвержденном парламентом в окончательном чтении на заседании в четверг, 19 декабря.

Проект устанавливает определенные параметры, которым должна соответствовать водопроводная, бутилированная питьевая вода, а также вода, используемая в процессе производства продовольственной продукции.

За качество воды будут отвечать производители и дистрибьюторы, а также государственные органы. Так, Национальное агентство общественного здоровья будет следить за качеством воды на каждом этапе производства, а Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет контролировать качество питьевой воды, используемой продовольственными предприятиями, а также качество бутилированной воды, пишет moldpres.md.