Минздрав: электронные медицинские справки не заменят справки на бумажном носителе

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Электронные медицинские справки не заменят медицинские справки на бумажном носителе, так как они являются частью базы данных, в которую вносятся все записи из медицинской справки. Об этом сообщила глава Управления политик в области первичной, неотложной и общественной медицинской помощи Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык.

Электронный формат медицинской справки будет внедрён 15 июля, поэтому учитываться будут только медицинские справки, выданные с 1 июля. По словам Татьяны Затык, медицинская справка появится в базе данных в день окончания больничного, а не в день её выдачи на бумажном носителе, передаёт ipn.md.

Пациенты по-прежнему будут представлять работодателю справку в классическом формате, а роль электронной справки заключается в строгом учете, чтобы не подвергать риску больничных выплат пациентам.