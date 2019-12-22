“Минск готов помогать Кишиневу”: Чебан встретился с мэром белорусской столицы

“Минск готов помогать Кишиневу”: Чебан встретился с мэром белорусской столицы

Генеральный примар муниципия Кишинев встретился с мэром столицы Беларуси Анатолием Сиваком. Стороны обсудили совместные проекты и возможности сотрудничества. 

Как рассказал Ион Чебан на своей странице в соцсети, по итогам беседы было принято решение, что в январе из Минска в Кишинев прибудет группа экспертов, чтобы познакомиться с местными специалистами и договориться о совместных проектах для развития молдавской столицы.

– Минск готов помогать Кишиневу, – отметил градоначальник. 

 

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