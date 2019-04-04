Минсельхоз: Заморозки не представляют угрозы для посевов

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Весенние заморозки опасны в первую очередь для садовых культур, а не для посевов. Такого мнения придерживаются специалисты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

По словам старшего консультанта управления Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды по вопросам политики производства, переработки и регулирования качества продукции растительного происхождения Марин Грама, морозы могут создать проблемы, когда фермеры берут на себя неоправданные риски и спешат, не обращая внимания на местные климатические условия.

– Весна в нашей стране непредсказуема. Обильные снегопады 21-22 апреля 2017 года тому яркое подтверждение. Например, период посева кукурузы – 25 апреля-7 мая. В условиях, когда в начале апреля хорошая погода, фермер спешит с посевом. Это опасно. Большая часть потерь в апреле 2017 года была напрямую связана с несоблюдением технологий. С другой стороны, речь идет и о судебных процессах, когда производителей семенного материала обвиняют в поставке некачественных семян, в то время как причина в другом, – уточнил Марин Грама.

В данном контексте специалист отметил, что осенние посевы практически неуязвимы для весенних заморозков, пишет moldpres.md.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в группе неблагоприятных для сельского хозяйства погодных явлений, заморозки занимают важное место. Они препятствуют развитию растений, а в некоторых случаях являются причиной гибели культур. На территории Республики Молдова заморозки возможны в среднем до 21 апреля, а на поверхности почвы – до 6 мая. В северных и центральных районах заморозки бывали и 24 мая (1980 год), а в южных районах – 2 мая (1988). На поверхности почвы заморозки возможны до конца весны, как например 1 июня 1955 года.