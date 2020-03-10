Минсельхоз отменил Международную выставку “MOLDAGROTECH”

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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды сообщает, что весенняя Международная выставка “MOLDAGROTECH”, запланированная на 11-14 марта, отменена в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса нового типа.

Решение было принято сегодня на заседании комитета, ответственного за организацию мероприятия. В принятии этого решения учитывалось то, что выставка подразумевает присутствие более тысячи человек, передаёт moldpres.md. Как пояснили в министерстве, в этих условиях необходимы меры по предотвращению распространения вирусов, которые влияют на здоровье человека, в том числе по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19 на территории страны.

– Мы приносим свои извинения компаниям и экономическим агентам, которые подтвердили свое участие в выставке. Мы сожалеем, что должны принять такое решение, но здоровье и жизнь людей намного дороже любого общественного мероприятия. В целях предотвращения распространения респираторных инфекций, в том числе снижения риска распространения коронавирусной инфекции в стране, весенняя выставка “MOLDAGROTECH” отменена, – заявил министр Ион Пержу на заседании рабочей группы.

По словам организаторов, последнюю экспозицию посетили около 17 000 человек. В этом году ожидалось участие более ста компаний, работающих в области современного сельскохозяйственного оборудования и технологий из девяти стран: Австрии, Болгарии, Чехии, Германии, Италии, Румынии, Украины, Венгрии и Республики Молдова.

Напомним, сегодня было объявлено о том, что все массовые мероприятия в Молдове будут отменены в связи с опасностью распространения коронавируса.