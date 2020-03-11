Минсельхоз опубликовал информацию о количестве продовольственных запасов в Молдове

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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды опубликовало информацию о национальных возможностях обеспечения продовольственной безопасности в стране. В этом контексте граждан призвали соблюдать спокойствие.

Стоит отметить, что данная информация была подготовлена и опубликована в связи с тем, что в социальных сетях и медиапространстве стали появляться фотографии, на которых показана паника в некоторых столичных супермаркетах.

Так, согласно данным ведомства, в настоящее время в запасах отечественных молокоперерабатывающих компаний имеется около 140 тонн масла, 189 тонн сыра и 500 тонн пастеризованных сливок. В компаниях, перерабатывающих мясо и консервы, имеется 860 тонн сырья – говядины и свинины, а также 242 тонны готовых мясных продуктов, которые готовы к продаже. Запас мяса в день составляет 4 500 тонн. В Республике Молдова ежедневно производится около миллиона яиц, при этом потребление обеспечивается в пропорции 110%.

Что касается овощных продуктов, то текущая ситуация выглядит следующим образом:

пшеница – 152 тысяч тонн (что обеспечивает внутреннее потребление минимум на 7 месяцев без учета объема государственных резервов);

ячмень – 33 тысячи тонн (этого хватает на 147 дней);

кукуруза – 1,2 млн тонн (хватает минимум на два года);

подсолнечное масло – 65 тысяч тонн (обеспечивает внутреннее потребление на два года);

сахар – 102 тысячи тонн (хватает на 440 дней).

В то же время, по данным Минсельхоза, импорт продовольственных товаров осуществляется в нормальных условиях, без ограничений, а в Молдове есть достаточное количество продовольственных запасов. В связи с этим граждан призывают проявлять спокойствие и не поддаваться панике.