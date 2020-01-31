Минпросвет призвал соблюдать в школах меры профилактики гриппа

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Министерство просвещения, культуры и исследований направило сегодня соответсвующий циркуляр органам в области образования и руководителям учебных заведений. Документ касается соблюдения мер профилактики эпидемии гриппа и ОРВИ в школах.

Так, во избежание заболеваний и для раннего выявления острых респираторных инфекций, министерство рекомендует строго соблюдать температурный режим в классах, ежедневно убирать во всех помещениях с использованием дезинфицирующих средств, обеспечивать условия личной гигиены (мытьё рук с мылом) и др.

В случае возникновения в школах вспышек гриппа и ОРВИ, пишет moldpres.md, одновременно с назначенными противоэпидемическими мерами рекомендуется, чтобы дети с острыми респираторными заболеваниями оставались дома, а при необходимости – госпитализировать учащихся и учителей, избегать контакта с людьми с повышенным риском заражения и т. д.

Минпросвет просит специализированные органы в области образования и школьные администрации держать ситуацию под постоянным контролем.