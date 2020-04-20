Минобразования подготовило специальную программу для школьников в пасхальную неделю

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Так, учащимся предстоит выбрать любимые занятия и проводить по ним исследования, отправиться на виртуальную экскурсию, познакомиться с выдающимися личностями Республики Молдова из всех социальных и профессиональных областей, передаёт diez.md.

Также в рамках программы ученики будут танцевать, петь, рисовать, заниматься спортом, узнавать любопытные факты и т.д.

Учащиеся получат доступ к учебным платформам Padlet в зависимости от уровня их образования. Их можно найти тут: лицей, гимназия, начальная школа.

Напомним, что министр образования Игорь Шаров объявил на прошлой неделе, что школьники проведут пасхальную неделю за учёбой, но без домашнего задания.

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