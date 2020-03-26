Минобразования утвердило график онлайн-экзаменов для 9 и 12 классов

Минобразования утвердило график онлайн-экзаменов для 9 и 12 классов

Министерство образования утвердило график онлайн-сессий для учащихся 9 и 12 классов. Согласно графику, тестирования будут проходить с 30 марта по 10 апреля.

Поскольку доступ к учебным заведениям ограничен, учащиеся  смогут сдавать тесты в электронном формате, в соответствии с режимом самоизоляции.

Задания будут высылать учащимся в день тестирования в соответствии с установленным графиком (расписание экзаменов можно посмотреть здесь). Учащиеся самостоятельно решают задания, а затем пересылают учителям для проверки, пишет tv8.md.

Напомним, что, согласно распоряжению Минобразования, вынужденные каникулы учащихся продлеваются на весь период чрезвычайного положения.

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