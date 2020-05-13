Минобразования предлагает отменить экзамены на степень бакалавра

Минобразования предлагает отменить экзамены на степень бакалавра

Министр образования Игорь Шаров предлагает отменить экзамены на степень бакалавра в этом году из-за высокого риска заражения коронавирусом учащихся и преподавателей. Об этом он заявил на брифинге для прессы. 

– Сегодня на заседании правительства я предложу проект закона об аннулировании экзаменов на степень бакалавра, который предстоит утвердить и Парламенту Республики Молдова, – сказал Шаров. 

Предлагается, чтобы диплом об окончании лицеев получили все двенадцатиклассники со средним баллом выше 5,0, а оценка была выставлена в виде средней арифметической за годы обучения.

Заседание правительства пройдет сегодня в 15.00.

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