Минобразования подготовило видеоуроки для подготовки школьников к экзаменам

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Министерство образования, культуры и исследований, Национальное агентство по обеспечению качества образования и Национальный центр цифровых инноваций в области образования “Класс будущего” разработали видеоуроки по подготовке к экзаменам для учеников 9 и 12 классов.

Данная мера была принята в контексте приостановки учебного процесса в учебных заведениях страны в связи с распространением COVID-19.

Уроки можно найти на официальных сайтах Министерства образования, культуры и исследований (https://mecc.gov.md/) и Национального агентства по обеспечению качества образования (http://aee.edu.md/). Образовательный контент, пишет moldpres.md, также будет доступен на страницах Министерства образования, культуры и исследований и Национального центра “Класс будущего” в Facebook.

Видеоматериалы также будут транслироваться с понедельника по пятницу на телеканале Moldova 1 и повторяться по субботам и воскресеньям на канале Moldova 2.

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