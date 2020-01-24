Минобразования и НАЦ подписали соглашение о борьбе с неформальными платежами в системе образования (ФОТО)

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Министерство образования, культуры и исследований и Национальный антикоррупционный центр подписали 23 января соглашение о сотрудничестве по укреплению неподкупности в системе образования и продвижению стандартов неподкупности в обществе путём борьбы с неформальными платежами и коррупцией учителей. Со стороны Минобразования соглашение подписал Корнелиу Попович, а со стороны НАЦ – Руслан Флоча.

Документ предусматривает создание межведомственной группы для контроля за процессом рассмотрения петиций, в которых сообщается о коррупционных деяниях. Группа будет информировать работников системы образования о стандартах неподкупности, механизмах и инструментах профилактики (включая Национальную антикоррупционную линию и специализированные линии учреждений), о последствиях коррупции и развитии активной гражданской позиции в отношении осуждения коррупции. Кроме того, будут организованы учебные мероприятия для родителей, касающиеся их роли в искоренении коррупции.

В ходе мероприятия стороны также обсудили организацию поездок сотрудников ведомств в районы страны для проведения антикоррупционных информационных кампаний в системе образования, выявления случаев взимания неформальных платежей в учебных заведениях и т. д.