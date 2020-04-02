Минобороны создало кризисную ячейку и “горячую” линию для ветеранов войны (ВИДЕО)

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Министерство обороны создало кризисную ячейку для помощи в решении проблем ветеранов войны и силовых структур, а также семей погибших участников военных действий.

Также была открыта “горячая” линия VETERAN, позвонив на которую можно обратиться за помощью в период пандемии COVID-19. Ветераны могут обращаться с 8:00-17:00 (с понедельника по пятницу) по телефонам: 022 25 20 65, 022 25 21 78, или круглосуточно по номеру мобильного телефона: 060 705 138.

Кроме того, пишет realitatea.md, выделенные телефонные линии будут действовать в каждом территориальном военном центре во всех районах и муниципалитетах.

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