Минобороны и Служба госохраны впервые подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

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Глава Министерства обороны Павел Войку и директор Службы государственной безопасности Ярослав Мартин подписали сегодня, 14 августа, соглашение о сотрудничестве между данными ведомствами. Об этом Войку сообщил на своей странице в соцсети.

– Я рад, что отныне у нас будет эффективное и консолидированное сотрудничество с этим учреждением, с которым у нас общая задача – обеспечение обороны и безопасности государства. Я убежден, что это соглашение принесет пользу двум ведомствам в плане подготовки кадров в полигонах Национальной армии, обеспечения защиты и охраны стратегических объектов и государственных должностных лиц и других соответствующих мероприятий, – отметил министр обороны.

Он также подчеркнул, что для реализации соглашения главы ведомств будут организовывать визиты, консультации и рабочие встречи, в рамках которых будет происходить обмен опытом и информации, полученной из официальных источников. Кроме этого, военные Минобороны будут участвовать с коллегами из Службы госохраны в учебных мероприятиях, курсах, учениях и семинарах, а также в проектах и ​​программах.

– Соглашение было подписано на 3 года, однако я хотел бы, чтобы это сотрудничество продолжилось и после его завершения, потому что только благодаря эффективному и открытому сотрудничеству мы сможем укрепить систему национальной безопасности и обороны, совместно реализовать положения стратегий и политики в области национальной обороны и безопасности для эффективного управления кризисными ситуациями, а также для обучения наших сотрудников в соответствии с самыми современными стандартами и практикой, – добавил министр обороны.