Минэкономики призывает предприятия не прекращать деятельность, а переходить на онлайн-продажи

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Министерство экономики и инфраструктуры призывает малые и средние предприятия не прекращать продажи из-за ограничений, введённых в связи с чрезвычайным положением, а перейти на онлайн-продажи и предоставить доставку товара на дом. В то же время министр экономики Сергей Рэйлян призвал местные IT-компании помочь отечественным производителям с созданием платформ для электронной коммерции.

– Закрытие рынков и непродовольственных магазинов в этот период остро влияет на торговлю товарами и услугами. Однако этот факт не означает, что у предприятий нет других вариантов для продажи своих товаров. Законная база электронной коммерции является функциональной, и уже используется более чем 400 местными компаниями. IT- сообщество в стране доказало, что является очень конкурентоспособным, поэтому может предоставить необходимые технологические решения. Более того, более 75% жителей страны используют Интернет, – отметил Сергей Рэйлян.

Министр призвал предпринимателей определить своих технологических партнеров, мобилизовать свои ресурсы и команды, чтобы привлечь клиентов через интернет-магазины, веб-страницы и сети электронных коммуникаций.

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