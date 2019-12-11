Минэкономики пригласило перевозчиков к диалогу после сегодняшнего протеста

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Министерство экономики и инфраструктуры пригласило автоперевозчиков к диалогу после очередного протеста, который последние организовали сегодня в центре Кишинёва.

Позиция ведомства была озвучена после встречи с представителями компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, пишет moldpres.md. Министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый заявил, что считает неправильным ультимативный подход к данному вопросу, без учёта качества и безопасности услуг для пассажиров.

Напомним, целый ряд перевозчиков протестовали сегодня в центре столицы в связи с недовольством тем, как было рассмотрено их требование повысить тариф на услуги перевозки. В то же время, сегодня на день были приостановлены несколько маршрутов.

Президент совета Ассоциации патронатов автомобильных перевозчиков Олег Алекса заявил, что перевозчики несут убытки, у водителей очень низкая заработная плата, а транспортные единицы старые. По его словам, все это происходит в условиях, когда стоимость проезда не менялась в течение многих лет.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.