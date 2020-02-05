Минэкономики: Без сертификата о категории комфорта на маршрут не выйдет ни один автобус!

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С 1 октября 2020 года все пассажирские микроавтобусы и автобусы, у которых не будет сертификата о классификации категории комфорта, не будут выпускать на маршруты. Такое заявление сделал сегодня секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиан Постикэ.

Он также отметил, что все транспортники обязаны составить графики проверок автобусов, на которых будут определены категории комфорта. Они должны быть предъявлены к концу текущей недели, в противном случае автобусы не будут допущены на маршрут.

Постикэ отметил, что если пассажирский автобус без сертификата о категории комфорта выедет на маршрут, то перевозчику грозит штраф и лишение регистрационных номеров на срок до 6 месяцев. Сразу после того, как транспортному средству присваивается первая категория комфорта, владельцы этих автобусов могут потребовать на автостанциях повышения тарифа на 0,7 банов за километр, сказал Постикэ. Стоит отметить, что первая категория означает наличие в автобусе кондиционера, а также большое расстояние между креслами, передаёт publika.md.

Сегодня большинство пассажирских транспортных средств относятся ко второй категории, что подразумевает определенное расстояние между сиденьями, их покрытие, а также отсутствие ржавчины. По словам Постикэ, более 10% пассажирских автобусов не входят во вторую категорию.

Что касается поездок стоя, секретарь Минэкономики отметил, что в настоящее время, согласно Кодексу автомобильного транспорта, разрешается поездка в таком положении на расстоянии менее 50 км.

Стоит отметить, что после проверок 2 232 автобуса получат определённую категорию комфорта и соответствующий сертификат.