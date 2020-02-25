Министр здравоохранения: В Молдове НЕТ случаев коронавируса! (ВИДЕО)

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На территории РМ нет ни единого подтвержденного случая коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Она отметила, что молдавские специалисты применяют экспресс-тесты, полученные из Германии, которые в течение нескольких часов позволяют выяснить, идет речь о случае коронавируса или нет.

– До настоящего времени на территории РМ нет ни единого подтвержденного случая коронавируса. У нас было два случая подозрения, но после тестов инфицирование коронавирусом было исключено. Речь о двух гражданах РМ, один живет в Приднестровье, второй – в Кишиневе. У них ОРВИ, не коронавирус, – сказала она.

Думбрэвяну также рассказала, что Министерством здравоохранения был создан специальный пункт, который поддерживает постоянную связь с Пограничной полицией и медицинскими учреждениями. Было принято решение, чтобы ежедневно в 7.30 проходили заседания этого пункта, на которых будет представлена информация за сутки и обозначены планы на ближайшие 24 часа.

– Ежедневно после заседания этого пункта все данные будут опубликованы на сайте министерства, – добавила она.