Министр здравоохранения рассказала о состоянии отравившихся в Чок-Майдане детей

Министр здравоохранения рассказала о состоянии отравившихся в Чок-Майдане детей

Состояние 36 учащихся из села Чок-Майдан Комратского района удовлетворительное. Об этом в рамках заседания правительства сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Глава Минздрава также отметила, что ситуация находится под контролем, а деятельность пищевого блока в гимназии была прекращена. По её словам, врачи следят за состоянием здоровья детей, в том числе тех, которые лечатся дома, передаёт unimedia.info.

Виорика Думбрэвяну отметила, что при необходимости детей можно будет перевезти в республиканские больницы, а также потребовала провести обследование всех учащихся гимназии, преподавателей и других сотрудников учебного заведения.

Напомним, что в селе Чок-Майдан более 30 учащихся гимназии были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. У детей проявились такие симптомы, как рвота, боли в животе и диарея.

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