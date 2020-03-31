Министр здравоохранения рассказала, когда ждать пика пандемии коронавируса в Молдове (ВИДЕО)

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В Молдове апогей еще не наступил. Пика пандемии коронавируса в нашей стране ожидают во вторую-третью недели апреля. Такое заявление в рамках передачи на частном телеканале сделала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Думбрэвяну отметила, что все принятые властями меры, в том числе объявление этой недели нерабочей, направлены на снижение рисков массового заражения. Молдова справится со сложившейся ситуацией до 15 мая, считают и власти, и специалисты. Однако вероятность того, что он вновь появится осенью – довольно высока.

– Эксперты считают, что сила распространения этого вируса спадет к июню. Об этом говорят многие специалисты. Но вы правы: он не исчезнет совсем. Мы снова можем столкнуться с этим вирусом с приходом холодного сезона в этом году, – сказала она.

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