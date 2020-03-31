Министр здравоохранения рассказала, когда ждать пика пандемии коронавируса в Молдове (ВИДЕО)

Министр здравоохранения рассказала, когда ждать пика пандемии коронавируса в Молдове (ВИДЕО)

В Молдове апогей еще не наступил. Пика пандемии коронавируса в нашей стране ожидают во вторую-третью недели апреля. Такое заявление в рамках передачи на частном телеканале сделала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Думбрэвяну отметила, что все принятые властями меры, в том числе объявление этой недели нерабочей, направлены на снижение рисков массового заражения. Молдова справится со сложившейся ситуацией до 15 мая, считают и власти, и специалисты. Однако вероятность того, что он вновь появится осенью – довольно высока.

Эксперты считают, что сила распространения этого вируса спадет к июню. Об этом говорят многие специалисты. Но вы правы: он не исчезнет совсем. Мы снова можем столкнуться с этим вирусом с приходом холодного сезона в этом году, – сказала она. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md