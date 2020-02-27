Министр здравоохранения представила в парламенте информацию о ситуации с коронавирусом

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Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну представила сегодня в парламенте информацию о ситуации с коронавирусом. По ее словам, в настоящее время в Республике Молдова не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

– Никто не заинтересован скрывать такие случаи. Любой случай, который будет выявлен, будет обнародован. Министерство здравоохранения не заинтересовано в утаивании случаев заражения коронавирусом, – заверила Думбрэвяну.

Она отметила, что ранее было несколько случаев с подозрением на коронавирус, но после исследований выяснилось, что это не COVID-19. Если будет обнаружен какой-либо случай заражения COVID-19, будет установлен другой уровень угрозы, и на этом уровне приняты конкретные меры, уточнила чиновник, передаёт moldpres.md.

В настоящее время в Молдове объявлен “желтый” уровень угрозы в связи с COVID-19. Глава Минздрава также заявила, что необходимые для лечения гриппа медикаменты есть в наличии, все больницы обеспечены необходимым почти на 97%. Она также объявила, что в случае необходимости ВОЗ предоставит партию специальной защитной одежды для медицинского персонала.

По ее словам, в Инфекционной больнице “Тома Чорбэ” оборудовано 75 коек в обычных палатах и ​​25 коек в случае изоляции. Палаты были подготовлены в других государственных учреждениях – Клинике №2 Министерства здравоохранения (бывшая Железнодорожная больница) и Родильном доме №2 г. Кишинева.

– Эти учреждения были выбраны потому, что их расположение также позволяет изолировать их, – сказала Виорика Думбрэвяну.

Ситуация, касающаяся мер по профилактике коронавируса в Республике Молдова, обсуждается каждое утро на заседании Национального координационного центра по контролю за распространением коронавируса нового типа. На нем представители Национального агентства общественного здоровья, Пограничной полиции и других ответственных учреждений представляют информацию.