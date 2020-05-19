Министр здравоохранения поздравила семейных врачей с профессиональным праздником

Министр здравоохранения поздравила семейных врачей с профессиональным праздником

Сегодня, 19 мая, отмечается Всемирный день семейного врача. Виорика Думбрэвяну поздравила эту категорию медиков с профессиональным праздником.

– Семейные врачи с терпением и пониманием заботятся о нашем здоровье. В настоящее время они находятся на передовой борьбы с COVID-19, демонстрируя мужество и стойкость, – написала министр здравоохранения в соцсети.

Глава ведомства поблагодарила 1 591 семейных врачей и 3 932 ассистентов по всей стране за ежедневный труд в деле сохранения здоровья граждан.

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