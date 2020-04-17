Министр обороны: военные будут на посту и на Пасху (ВИДЕО)

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Военные вместе с полицейскими и карабинерами ежедневно участвуют в мероприятиях по информированию населения и предотвращению распространения коронавируса. Эта деятельность продолжится и в период пасхальных праздников. Об этом на брифинге для прессы сообщил министр обороны Александр Пынзарь.

– Во время чрезвычайного положения военные доставили около 2 600 врачей домой или на работу. В обустройстве триажного центра на “Moldexpo” приняли участие 120 солдат. Ежедневно 120 солдат патрулируют улицы в Кишинёве, Бельцах и Кагуле. Ещё около 100 военнослужащих задействованы на стационарных постах у населённых пунктов, находящихся на карантине: Сороки, Карахасань, Талмаза, Штефан-Водэ и Глодяны. Десятки военных также участвовали в дезинфекции столичных почтовых отделений, – проинформировал Пынзарь.

Также министр уточнил, что военный госпиталь оказывает поддержку стратегическим медицинским учреждениям в госпитализации и проверке состояния здоровья лиц с подозрением на COVID-19. На сегодняшний день в госпиталь поступило более 200 пациентов с симптомами, характерными для коронавируса.

В конце выступления Александр Пынзарь добавил, что военные будут дежурить и в пасхальные дни, особенно в населённых пунктах, находящихся на карантине.

– Прошу проявить уважение и понимание к вооруженным силам и соблюдать ограничения, введённые властями в контексте пандемии, – подытожил он.

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