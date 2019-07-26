Министр обороны РМ Павел Войку встретился в Москве с Сергеем Шойгу: “Россия – надежный союзник для Молдовы”

Министр обороны РМ Павел Войку встретился в Москве с Сергеем Шойгу: “Россия – надежный союзник для Молдовы”

Москва является надежным союзником Кишинева. Для Молдовы важно укреплять отношения со всеми странами, “а не дружить с кем-то против кого-то”. Об этом в пятницу в Москве заявил министр обороны республики Павел Войку на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.

– Россия является надежным союзником для Республики Молдова. Для нас это очень важно. И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и укрепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то, – сказал министр, цитируемый агентством ТАСС. 

Павел Войку также выразил признательность и благодарность руководству РФ “за оказанную помощь в деблокации политического кризиса, который был в Молдове в начале июня”. Министр обороны РМ также отметил, что Россия стала первой страной, которая признала нынешнее правительство Молдовы, и, тем самым, еще раз доказала, что является надежным союзником для нашей страны.

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