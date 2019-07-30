Министр обороны Молдовы пригласил Сергея Шойгу посетить с визитом нашу страну (ВИДЕО)

Министр обороны Молдовы пригласил Сергея Шойгу посетить с визитом нашу страну (ВИДЕО)

За последние 10-15 лет встреч министров обороны Молдовы и России не было. Первая такая встреча состоялась на прошлой неделе между Павлом Войку и Сергеем Шойгу, по приглашению российской стороны. Ее итоги глава государства прокомментировал в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках”. 

– Министр обороны Молдовы Павел Войку со мной согласовал этот официальный рабочий визит. Нам есть, о чем говорить. Мы – нейтральная страна, но это не означает, что мы не должны общаться и сотрудничать со всеми: и на Западе, и на Востоке. Войку был с рабочим визитом и в США. Вот эта сбалансированная позиция с Западом и Востоком – самая правильная. Войку пригласил Шойгу посетить Молдову. Возможно, на каком-то этапе у него будет время приехать к нам. Возможно, на какое-то событие: празднование Дня Победы, например. Было бы хорошо, чтобы он приехал, – сказал Игорь Додон. 

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