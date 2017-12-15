Министр обороны Евгений Стурза съест сегодня эмблему Национальной армии (ФОТО)

Глава Минобороны сегодня отмечает 33-летие.

По случаю дня рождения Евгению Стурзе преподнесли торт, на котором изображена эмблема Национальной армии и нанесены строчки из стихотворения писателя Штефана Октавиана Иосифа.

Необычным подарком министр поспешил поделиться в социальных сетях, поблагодарив известную кондитерскую за приятный сюрприз, сообщает deschide.md.

Министр обороны Евгений Стурза родился 15 декабря 1984 года. Учился на Факультете финансов в Академии экономического образования. С 2009 по 2013 годы Еуджен Стурза был советником экс-премьер-министра Молдовы Влада Филата, отправленного в отставку, а после и приговоренного к тюремному заключению за коррупцию. С 2013 по 2015 годы Стурза являлся главой кабинета экс-премьер-министра Молдовы Юрия Лянкэ, при правлении которого в стране был украден миллиард долларов.