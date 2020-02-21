Министр юстиции требует проверить судей и прокуроров, ведущих дело Шора

Министр юстиции требует проверить судей и прокуроров, ведущих дело Шора

Апелляционная палата Кагула в очередной раз перенесла заседание по делу Илана Шора. Это возмутило министра юстиции Фадея Нагачевского. Он назвал сложившуюся ситуацию абсурдной и потребовал конкретных мер.

В частности, в качестве члена ВСМ и ВСП, Нагачевский потребовал проверить с дисциплинарной точки зрения, а также с точки зрения квалификации судей, ведущих это дело, а также прокуроров, представляющих государственное обвинение в рамках судебного процесса.

⁃ Кроме того, я обращусь в Национальное агентство по неподкупности с требованием проверить этих чиновников, – добавил он.

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