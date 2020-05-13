Министр юстиции требует наказать судью КС за скандальное высказывание о российском кредите

Министр юстиции требует наказать судью КС за скандальное высказывание о российском кредите

Министр юстиции Фадей Нагачевский требует инициировать дисциплинарную процедуру в отношении судьи КС Николае Рошки. Проект был включён в повестку заседания правительства и будет рассмотрен сегодня.

Поводом послужило скандальное заявление судьи КС: “Мы не умерли после исчезновения миллиарда из госбюджета, не умрем и без этих 200 миллионов”. С такой декларацией Рошка выступил на заседании Конституционного суда, посвящённого рассмотрению кредитного соглашения с Россией.

По мнению Нагачевского, это заявление непозволительно для статуса и должности судьи КС, и наносит урон имиджу Конституционного суда.

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