Министр юстиции требует наказать судью КС за скандальное высказывание о российском кредите

0

Министр юстиции Фадей Нагачевский требует инициировать дисциплинарную процедуру в отношении судьи КС Николае Рошки. Проект был включён в повестку заседания правительства и будет рассмотрен сегодня.

Поводом послужило скандальное заявление судьи КС: “Мы не умерли после исчезновения миллиарда из госбюджета, не умрем и без этих 200 миллионов”. С такой декларацией Рошка выступил на заседании Конституционного суда, посвящённого рассмотрению кредитного соглашения с Россией.

По мнению Нагачевского, это заявление непозволительно для статуса и должности судьи КС, и наносит урон имиджу Конституционного суда.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.