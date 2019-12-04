Министр юстиции рассказал о странных обстоятельствах освобождения Филата (ВИДЕО)

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Вчерашнее освобождение Влада Филата из тюрьмы обсуждалось сегодня на заседании Высшего совета безопасности. Детали журналистам представил министр юстиции Фадей Нагачевский.

Он подтвердил, что ходатайство об освобождении Филата было подано 12 ноября, в день падения правительства Майи Санду, на основании того, что он, якобы, уже отсидел две трети своего срока. И это при том, что дважды за последние несколько месяцев суд сектора Чеканы выносил решения о сокращении срока пребывания экс-премьера в тюрьме за “нечеловеческие условия содержания”.

– Простая математика: 4 года он отсидел, а был приговорен к 9 годам. Не знаю, как получилось две трети. Мы разберемся с этим вопросом, – сказал он.

Нагачевский также рассказал, что ходатайство об освобождении Филата было выдвинуто на основании заключения комиссии, состав которой неоднократно менялся также во времена правительства Санду: например, 19 и 21 августа, а затем 13 сентября текущего года.

– Я не хочу говорить о том, что это было преднамеренно, но появляется всё больше подозрений. 30 июля заключение суда сектора Чеканы о сокращении срока, в августе и сентябре меняется состав комиссии, в октябре – новое заключение, и снова о сокращении срока. 8 ноября комиссия собирается и решает, что Филат может быть освобожден досрочно, а 12 появляется ходатайство за подписью врио директора пенитенциара №13, который, насколько я знаю, был назначен на должность в августе тогдашним министром юстиции Олесей Стамате, – заявил он.

Нагачевский отметил, что случившееся будет в срочном порядке расследовано. Он также добавил, что все вышесказанное было сделано абсолютно нетранспарентно, а потому вызывает много вопросов.