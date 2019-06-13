Министр экономики бьет тревогу: Демократы опустошают счета госкомпаний и переводят деньги в офшоры

0

За последние дни счета государственных компаний были опустошены, крупные суммы денег переведены в офшоры. На государственное имущество перед своим уходом посягнуло старое правительство. Об этом сообщил сегодня министр экономики и инфраструктуры нового кабинета министров Вадим Брынзан.

– Мы получили информацию о том, что за последние дни со счетов государственных компаний были выведены крупные суммы денег и переведены на оффшорные счета. Эта деятельность является подозрительной и крайне тревожной, – сообщил министр.

Вадим Брынзан утверждает, что будет произведён детальный аудит всех подобных переводов, а в случае, если будет доказано, что государственное имущество было украдено, все причастные к этому будут привлечены к ответственности согласно законодательству. Кроме этого, министр обратился ко всем сотрудникам Министерства экономики и инфраструктуры, а также к руководителям государственных компаний с призывом не производить подозрительные переводы. Он призвал их проявить мужество, не подписывать документы и не поддаваться на провокации старого правительства, передаёт tv8.md.

Министр экономики призвал также внешних партнеров обратить внимание на происходящее.