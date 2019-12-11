Министр иностранных дел встретился с главой Бюро Совета Европы в Кишинёве

Министр иностранных дел встретился с главой Бюро Совета Европы в Кишинёве

Развитие сотрудничества Республики Молдова с Советом Европы, в частности процесс реформирования системы правосудия в соответствии с европейскими стандартами, обсудили на встрече министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой и глава Бюро Совета Европы в Кишиневе Уильям Массолин.

Собеседники заявили о важности повышения эффективности борьбы с коррупцией и обеспечения реальной независимости правосудия, подчеркнув безотлагательный характер этого шага. В связи с этим отмечался предстоящий визит премьер-министра Иона Кику в Страсбург, а также визит в Кишинев председателя Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, передаёт moldpres.md.

Уильям Массолин приветствовал настойчивость Правительства Республики Молдова в содействии реформам по модернизации страны, в том числе обязательство властей ратифицировать Конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье и борьбе с ним (Стамбульская конвенция), обеспечивая полную поддержку организации в достижении этих целей.

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