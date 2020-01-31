Министр иностранных дел Венгрии совершит рабочий визит в Молдову

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Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто 4 февраля совершит рабочий визит в Молдову.

В ходе визита министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой и глава МИДа Венгрии обсудят пути активизации молдавско-венгерских отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес, многоплановое сотрудничество, а также темы, касающиеся регионального и международного развития событий. Петер Сийярто также проведет встречи с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном, спикером Зинаидой Гречаной, премьер-министром Ионом Кику и министром экономики и инфраструктуры Анатолием Усатым, передаёт moldpres.md.

В Республике Молдова действует 51 предприятие с венгерским капиталом, объем инвестиций составляет 68 194 млн леев. По объему торговли Венгрия занимает 14-е место среди стран-партнеров на мировом уровне, с которыми у нашей страны налажены торговые отношения, с долей 1,45% в общем объеме торговли Республики Молдова.