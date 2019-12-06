Министр иностранных дел провёл встречу с действующим председателем ОБСЕ

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В рамках заседания Совета министров ОБСЕ, которое проходит 5-6 декабря в Братиславе, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и европейской интеграции Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

В ходе встречи были затронуты некоторые аспекты, связанные с исполнением Словакией в этом году мандата действующего председателя ОБСЕ и проведением заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе. Глава молдавской дипломатии поблагодарил своего словацкого коллегу за усилия по продвижению переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта, в том числе по проведению в Братиславе в октябре текущего года встречи в формате «5 + 2», что привело к принятию Министерской декларации по этому вопросу, передаёт moldpres.md.

Официальные лица обсудили текущие вопросы повестки дня молдавско-словацких двусторонних отношений, выступив за продолжение политического диалога и сотрудничества в различных областях, представляющих общий интерес. В связи с этим министр Аурелиу Чокой отметил твердую решимость нового молдавского правительства продолжать структурные реформы в соответствии с обязательствами, взятыми на себя Соглашением об ассоциации РМ-ЕС, поблагодарив словацкую сторону за оказанную в этом направлении поддержку и сохранение нашей страны в списке приоритетных государств по оказанию помощи в развитии.