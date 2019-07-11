Министр иностранных дел Польши посетит Кишинёв

Министр иностранных дел Польши посетит Кишинёв

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович посетит Молдову по приглашению министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Визит запланирован с 11 по 12 июля.

Как передаёт moldpres.md, в ходе встречи стороны обсудят возможности укрепления молдо-польских отношений, сотрудничества в области европейской интеграции, сотрудничества с международными и региональными организациями, а также ряд других вопросов.

Повестка дня также включает серию двусторонних встреч министра иностранных дел Польши с высшим руководством Республики Молдова.

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