Министр иностранных дел Молдовы провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ

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Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой провел сегодня встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером на полях 26-го министерского саммита ОБСЕ в Братиславе.

В ходе дискуссии собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня ОБСЕ, особое внимание уделив продвижению структурированного диалога с целью повышения эффективности этой организации в предотвращении и урегулировании конфликтов на пространстве ОБСЕ. Аурелиу Чокой поблагодарил Томаса Гремингера за его личное обязательство поддерживать усилия в целях выявления всеобъемлющего и жизнеспособного решения приднестровского конфликта, и красноречивым доказательством этого является его визит в Республику Молдова в сентябре текущего года.

Официальные лица приветствовали недавно объявленную Российской Федерацией инициативу о возобновлении процесса вывода/уничтожения боеприпасов, находящихся на складах в Кобасне, подчеркнув в связи с этим, важность обеспечения прозрачного характера данного процесса, в котором ОБСЕ может играть особую роль, в том числе путем предоставления необходимой экспертизы и финансовой помощи.