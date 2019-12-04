Министр иностранных дел Молдовы провел телефонный разговор с генсеком Совета Европы

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Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой провел сегодня телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич.

Основная тема дискуссии – развитие сотрудничества Республики Молдова с Советом Европы. В частности, внимание было сосредоточено на объединении усилий для достижения сотрудничества в продвижении реформы правосудия в Республике Молдова в плане ускорения неотложных действий. Министр Чокой высоко оценил готовность организации поделиться своим опытом в оказании нашей стране помощи в проведении этого сложного шага. В частности, было подтверждено твердое решение молдавских властей создать специальную рабочую группу Совет Европы – Республика Молдова по реформе правосудия.

Генеральному секретарю организации сообщили, что правительство Республики Молдова находится на завершающем этапе назначения членов этой специальной группы от нашей страны. Мария Пейчинович Бурич в свою очередь заверила, что от СЕ будут делегированы эксперты самого высокого ранга, чей опыт более чем актуален.

– Реформа правосудия – это не только приоритет правительства, но и вопрос первостепенной важности в стране, – подчеркнул министр иностранных дел.

В рамках идеи продолжения диалога на высоком уровне Аурелиу Чокой согласовал с Марией Пейчинович Бурич предстоящий визит премьер-министра Республики Молдова Иона Кику в Страсбург.