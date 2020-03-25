Министр финансов: Зарплаты и пенсии будут выплачиваться в полном объеме и вовремя!

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Несмотря на кризис, вызванный распространением COVID-19, правительство Молдовы будет полностью и своевременно выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия. Об этом в рамках телепередачи заявил министр финансов Сергей Пушкуца.

Сергей Пушкуца объявил, что исполнительная власть изучает возможность сокращения срока выплаты социальных пособий и повышения заработной платы тем, кто непосредственно участвует в борьбе с эпидемией COVID-19.

– Наша цель – поддержать как людей, нуждающихся в лечении, так и тех, кто пострадал в результате ограничений, наложенных на экономическую деятельность. Мы будем поддерживать бизнес-среду. Мы введем режим жесткой экономии при финансировании бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, – пояснил министр.

Он также отметил срочные меры по поддержке деловой среды, одобренные на заседании 23 марта Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На следующей неделе правительство предложит еще один пакет мер, предусматривающий действия с финансовым воздействием, которые поддержат деловую среду в период кризиса.

– Мы приветствуем усилия экономических агентов, которые продолжают поддерживать своих сотрудников, хотя объем предоставляемых ими услуг значительно сократился. Мы сделаем всё возможное, чтобы инвестировать в бюджетную инфраструктуру. Мы будем параллельно поддерживать социальную сферу и реальный сектор экономики, – заверил вице-премьер, пишет moldpres.md.

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