Министерство культуры взялось за реконструкцию Кишинёвского цирка: была проведена экспертиза здания

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Группа экспертов осмотрела здание Кишинёвского цирка, после чего будет представлен отчёт, на основании которого будут проводиться работы по реконструкции заброшенного ещё в 2004 году здания. По словам министра образования Корнелиу Поповича, цирк будет вновь открыт, сейчас уже ведутся поиски финансов на ремонт здания.

– Впервые была проведена детальная оценка здания. Это было сделано при поддержке иностранных доноров. Теперь мы знаем, в каком состоянии находится бетон, арматура, и к апрелю будет разработан список необходимых работ, а до конца года, может быть и раньше, будет разработан проект реконструкции цирка, – рассказал Попович.

По его словам, денег, которые имеются на данный момент, хватит на то, чтобы начать работы. Сейчас министерство культуры совместно с примарией Кишинёва ищут финансы, которые смогут покрыть затраты на реконструкцию всего цирка, передаёт tv8.md.

Техническая экспертиза здания и проектирование работ обошлось в 1,5 млн евро. Эти деньги выделила Программа развития ООН.