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Министерство юстиции приветствует мнение Венецианской комиссии о поправках, принятых в Закон о Высшем совете магистратуры. Глава ведомства Фадей Нагачевский поблагодарил экспертов Комиссии за срочное заключение, вынесенное по этому поводу.

– Искренне благодарю Венецианскую комиссию за срочное заключение по поправкам в Закон о Высшем совете магистратуры, – написал министр на своей странице в соцсети.

В то же время в сообщении для прессы министерства отмечается, что ведомство будет и впредь искренне и интенсивно сотрудничать с Венецианской комиссией для наилучшего внедрения европейских стандартов ввиду консолидации независимости судебной системы РМ.