Министерство экономики озабочено погодными условиями: они могут навредить сельскому хозяйству

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Проливные дожди и грозы в конце весны и начале лета, засуха на юге и в центре страны могут повлиять на сельскохозяйственный сектор, особенно на урожай кукурузы и подсолнечника. Национальное бюро статистики сообщило, что в первом полугодии производство овощей сократилось на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В НБС уточнили, что общая сельскохозяйственная продукция в хозяйствах всех категорий составила в январе-июне 2019 года, по предварительным оценкам, 5 млрд 235,3 млн леев, что на 4,2% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Сокращение совокупного сельскохозяйственного производства обусловлено и уменьшением производства животноводства на 3,2%, пишет moldpres.md.

В этом году засеяно зерновыми, бобовыми, а также техническими культурами меньше площадей, чем в предыдущем году. В то же время, в январе-июне 2019 года в хозяйствах всех категорий было зарегистрировано сокращение роста скота и птицы на 3,1%, что повлияло на снижение производства в домашних хозяйствах на 6,6%. Производство молока в хозяйствах сократилось на 7,5%.