Министерство экономики открыло “тайну” сноса парламентского забора

Представители министерства экономики объяснили причину случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что фундамент забора вокруг здания парламента был снесён группой рабочих всего спустя пять месяцев после того, как он был залит. До сегодняшнего дня причина такого, мягко говоря, странного явления была покрыта тайной.

По словам чиновников министерства, фундамент забора не был разрушен, а была снесена лишь одна его часть. Кроме этого, они сообщили, что снос был выполнен подрядчиком за его счёт.

Стоит отметить, что до настоящего времени стоимость строительных работ, выполненных на фундаменте, составляет чуть более 393 тысячи леев.

Напомним, что в конце ноября прошлого года было начато строительство забора вокруг здания законодательного органа. Планировалось, что его высота составит 2,5 метра, а длина – 240 метров.