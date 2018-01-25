Министерство экономики: Moldtelecom могут спасти повышение тарифов и освобождение от выплаты дивидендов

По мнению госучреждения, национальный оператор на протяжении нескольких лет работает себе в убыток.

Министерство экономики и инфраструктуры предложило правительству освободить АО «Moldtelecom» от выплаты дивидендов за 2017 год. С таковой инициативой выступил госсекретар, бывший директор «Moldtelecom», Виталий Юрку. По его мнению, соответствующие меры смогут удержать на плаву национального оператора телефонной связи.

Кроме того, рассматривается возможность и повышения тарифов. Госсекретарь отметил, что анализ доходов в период 2015-2017 годов продемонстрировал снижение продаж в этой сфере на 11%, сообщает tv8.md.

– Одна из основных проблем, с которой сталкивается «Moldtelecom» на протяжении нескольких лет, является вопрос о применении тарифов на телефонную связь, которые являются ниже фактических затрат. Доходы от фиксированной телефонии покрывают только 52,7 процента расходов на предоставление этих услуг, – уточнил чиновник.

Виталий Юрку добавил, что для того, чтобы национальный оператор мог справиться с конкуренцией, а также обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, «Moldtelecom» должен ежегодно инвестировать значительные финансовые средства для развития услуг на основе новейших технологий. Срок возврата инвестиций, по словам госсекретаря, составит около 5-8 лет.

Национальный оператор телефонной связи «Moldtelecom» получил в 2016 году прибыль в размере 72,6 миллионов леев, что на 20 миллионов леев меньше в сравнении с 2015 годом. Несмотря на некоторые трудности, предприятие по-прежнему остается одним из самых прибыльных в Молдове. Государству принадлежат 100% акций компании.