Министерство иностранных дел открыло “зелёную линию” для тех, кто планирует поездку на Украину

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Республики Молдова открыло «зелёную линию» для граждан Молдовы, которые планируют поездку на Украину.

Граждане Молдовы, которые планируют поездку на Украину и у них возникли вопросы или неясности, могут позвонить в «зелёную линию» по номеру +373-22-259-717. «Зелёная линия» будет доступна 24 часа в сутки.

– Граждане, которые собираются посетить Украину и у них есть дополнительные вопросы либо им что-то не ясно, могут позвонить нам на «зелёную линию» и задать интересующий их вопрос, – сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Александр Ройтман корреспонденту портала «Аргументы и факты в Молдове».