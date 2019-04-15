Минимум один гражданин Молдовы пострадал вследствие серьёзного ДТП в Румынии (ФОТО)

Минимум один гражданин Молдовы пострадал вследствие серьёзного ДТП в Румынии (ФОТО)

В результате аварии с участием двух микроавтобусов в общей сложности пострадали восемь человек, один из которых – гражданин Молдовы. В обоих транспортных средствах находились 27 пассажиров. Один из микроавтобусов направлялся в Молдову.

Авария произошла в субботу вечером, 13 апреля, в районе коммуны Лецкань Ясского уезда. Пресс-секретарь Главного Инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу сообщила, что в микроавтобусе находился по крайней мере один гражданин Молдовы – 20-летний молодой человек, состояние которого стабильно. В то же время предполагается, что водитель транспортного средства также является молдаванином, но на данный момент его личность не установлена. По словам Лилианы Пушкашу, среди людей, которые были доставлены в больницу, нет граждан Молдовы.

Глава округа Мариан Шербеску заявил, что из сообщений полицейских следует, что водитель микроавтобуса, который направлялся в Республику Молдова, начал разворот, не убедившись в безопасности маневра, и его сбил шедший за ним другой микроавтобус. Пять человек находились в одном транспортном средстве, а 22 – в другом. Среди раненых не было детей.

Полиция проводит следствие для выяснения всех обстоятельств этого дорожно-транспортного происшествия.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md