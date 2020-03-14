Минимум четыре машины получили технические повреждения в результате аварии на Чеканах (ФОТО)

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Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили. В результате аварии технические повреждения получили минимум 4 транспортных средства.

ДТП произошло минувшей ночью на пересечении улиц Мирча чел Бэтрын и Иона Думенюк в столичном секторе Чеканы. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, 29-летний водитель Mercedes не справился с управлением, после чего врезался в припаркованные машины. К счастью, в результате дорожного инцидента никто не пострадал, передаёт publika.md.

Водителю грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.