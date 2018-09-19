Минимальный гарантированный доход – 1025 леев, пособие по уходу за ребенком – 540 леев: Односталко об “успехах” правительства Молдовы

Минимальный гарантированный доход – 1025 леев, пособие по уходу за ребенком – 540 леев: Односталко об “успехах” правительства Молдовы

Депутат от Партии социалистов Владимир Односталко жестко раскритиковал бахвальство правительства Филипа, громогласно заявившего о якобы достигнутых успехах.

Так, «достижением» власти выставляют увеличение прожиточного минимума “аж” на 1,6%. Сейчас он составляет в среднем 1895 леев на человека.

– Даже в случае «средней температуры по больнице» пройдемся по доходам населения. Итак:

Минимальный гарантированный доход – 1025 лей.
Пенсии по возрасту – 1658 лей
Пособие по уходу за ребенком для застрахованных лиц – 1419 лей
Пособие по уходу за ребенком для незастрахованных лиц – 540 лей
Пособие для инвалидов детства – 677 лей
Пособие для детей инвалидов до 18-ти лет 700 лей, – показал Односталко “успехи” молдавского исполнительного органа.

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